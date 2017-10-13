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Необычный показ прошел на Неделе моды в Беверли-Хиллз
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11 Октября 2017 19:18

Необычный показ прошел на Неделе моды в Беверли-Хиллз

Главными моделями там стали собаки. Коллекцию для четвероногих создал Энтони Рубио. Кутюрье убежден, что собака – лучший друг человека и полноценный член семьи, поэтому нет ничего странного в том, чтобы одевать их красиво. Причем, образы моделей и домашних питомцев безупречно гармонировали на подиуме.

  

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