Необычное путешествие совершил Санта-Клаус в Хорватии

18 Декабря 2017 15:11

На западном побережье полуострова, в городе Пула, Санта вышел из моря, украсил подводную елку и подарил детям подарки. Затем отправился в центр города на мотоцикле, где также порадовал детвору. После этого Санта-Клаус на самолете прилетел в Осиек, где перед посадкой с борта разбрасывал конфеты, чем вызвал у местных ребятишек бурный восторг.