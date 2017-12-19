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Необычное путешествие совершил Санта-Клаус в Хорватии
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18 Декабря 2017 15:11

Необычное путешествие совершил Санта-Клаус в Хорватии

На западном побережье полуострова, в городе Пула, Санта вышел из моря, украсил подводную елку и подарил детям подарки. Затем отправился в центр города на мотоцикле, где также порадовал детвору. После этого Санта-Клаус на самолете прилетел в Осиек, где перед посадкой с борта разбрасывал конфеты, чем вызвал у местных ребятишек бурный восторг.

  

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