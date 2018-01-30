30 Января 2018 17:05

Необычная встреча в Египте: у известных пирамид прогулялись два рекордсмена Книги Гиннесса. Самый высокий человек в мире и самая маленькая женщина на планете приняли участие в фотосессии для привлечения туристов к достопримечательностям Египта. Рост Султана - 251 сантиметр. Джоти - всего 62.