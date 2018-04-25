Необходимо найти новые пути политического решения ситуации в Сирии

25 Апреля 2018 15:08

Международному сообществу необходимо найти новые пути, чтобы достичь политического решения ситуации в Сирии. Об этом в видеообращении к участникам донорской конференции по Сирии в Брюсселе заявил Генсек ООН. "Не существует военного решения конфликта, решение должно быть политическим", - подчеркнул Антониу Гутерриш. Он отметил, что более 13 миллионов сирийцев сегодня живут в отчаянных условиях. Более 6 миллионов и вовсе покинули страну и не знают, когда вернутся домой. Донорская конференция стартовала накануне. В ней участвуют представители более 85 стран и организаций. Цель - сбор средств для помощи жителям Сирии и беженцам.