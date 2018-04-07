Главная>>В мире>>Немецкая полиция не считает терактом наезд автомобиля на людей в Мюнстере
В мире
RSS
Немецкая полиция не считает терактом наезд автомобиля на людей в Мюнстере
Скачать Поделиться

8 Апреля 2018 09:13

Немецкая полиция не считает терактом наезд автомобиля на людей в Мюнстере

Трагедия, напомним, произошла накануне. По данным СМИ, гражданин Германии (у мужчины психические отклонения) протаранил посетителей уличного кафе. 3 человека, включая водителя, погибли. Около 20 пострадали.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =