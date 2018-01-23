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Небывалые снегопады в Японии
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23 Января 2018 08:03

Небывалые снегопады в Японии

Пострадали более 250 человек, 1 погиб. В Токио за ночь снежный покров вырос на 23 сантиметра. В школах отменены занятия. Серьезно нарушена работа транспорта. В аэропортах Ханеда и Нарита отменено более 300 рейсов. 9 тысяч пассажиров ночевали в вестибюлях воздушной гавани.
  

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