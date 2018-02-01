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Небывало теплая погода установилась в Румынии
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1 Февраля 2018 17:03

Небывало теплая погода установилась в Румынии

Столбик термометра поднимается до плюс 20-ти. По всей стране на деревьях появились листья, расцвели цветы. Жители и туристы с удовольствием проводят свободное время на улицах и в парках.

  

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