Небольшой рост напряженности в зоне конфликта в Украине

31 Января 2018 21:08

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины констатировала небольшой рост напряженности в зоне конфликта. Как отметил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания в Минске, количество случаев нарушения режима прекращения огня несколько выросло в последние дни. Обеспечение безопасности на востоке Украины остается одной из главных тем переговоров.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня".

Также на заседании в Минске стороны обсудили дальнейшие шаги по обмену удерживаемыми лицами, ход процессов разведения сил и средств, отведения тяжелого вооружения и разминирования. Говорили и о необходимости ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры. Следующее заседание контактной группы запланировано на 14 февраля.