Главная>>В мире>>Не все жители Южной Кореи рады Олимпиаде
В мире
RSS
Не все жители Южной Кореи рады Олимпиаде
Скачать Поделиться

30 Января 2018 12:19

Не все жители Южной Кореи рады Олимпиаде

Владельцам заведений приходится переделывать туалеты, менять столы и стулья, редактировать меню. Так, хозяин ресторана вблизи олимпийского стадиона, где подают мясо собаки, Парк Ёнг потратил шесть с половиной тысяч долларов на полы, обои и столы. Игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля.    

  

Теги: Олимпиада 2018

Другие новости

Вспышка гриппа в США Успышка грыпу ў ЗША 30.01.2018 13:03 / В мире Вспышка гриппа в США
Карнавал в Аргентине Карнавал у Аргенціне 29.01.2018 19:12 / В мире Карнавал в Аргентине

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =