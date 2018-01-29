Не все жители Южной Кореи рады Олимпиаде

30 Января 2018 12:19

Владельцам заведений приходится переделывать туалеты, менять столы и стулья, редактировать меню. Так, хозяин ресторана вблизи олимпийского стадиона, где подают мясо собаки, Парк Ёнг потратил шесть с половиной тысяч долларов на полы, обои и столы. Игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля.