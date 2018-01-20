Не договорились по бюджету

20 Января 2018 12:03

Белый дом выставил демократам ультиматум, отказавшись обсуждать статус мигрантов, пока не будет принят законопроект по финансированию правительства. Напомним, ранее федеральные ведомства США приостановили свою работу. Правительственный "шатдаун" означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Тысячи служащих должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск. Вместе с тем, работу продолжат экстренные службы, Пентагон, почта и управление воздушным пространством. Законопроект по финансированию, напомним, не поддержали демократы. Они настаивают на том, чтобы включить в бюджет меры по защите мигрантов, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

Митч Макконнелл, сенатор от штата Кентукки, лидер республиканцев в сенате США:

"Мы не будем обсуждать статус незаконных мигрантов, в то время, как демократы держат наших законных граждан в заложниках своих безрассудных требований. Закрытие ведомств можно было предотвратить на 100%, сейчас это неминуемо, и все из-за того, что демократы высказались против законопроекта о финансировании, в котором нет ничего, что бы было для них неприемлемо".

Президент США Дональд Трамп уже написал в своем Twitter, что такая ситуация выглядит нехорошо для обороны и безопасности.