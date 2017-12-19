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Названы возможные причины крушения Ан-2 в российском Нарьян-Маре
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19 Декабря 2017 19:03

Названы возможные причины крушения Ан-2 в российском Нарьян-Маре

Это - неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо технические неисправности. Ранее предварительной причиной авиакатастрофы называли отказ двигателя. На борту Ан-2 находилось 15 человек. Четверо - погибли. Среди них - ребенок. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело, на месте ЧП ведется следствие.

  

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