Названа возможная причина пожара в сгоревшем вчера в Актюбинской области автобусе

19 Января 2018 15:06

По данным МВД Казахстана, возгорание могло начаться из-за использования бензинового источника открытого огня в салоне - эту версию подтвердили пять человек, которым удалось спастись. Остальные 52 пассажира сгорели заживо. Они не смогли покинуть машину через боковую дверь, так как она оказалась заблокированной.

Тела погибших извлекли из автобуса. Уже установлены личности 32 человек. Все - граждане Узбекистана, ехавшие в Россию на заработки.