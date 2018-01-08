Найдено тело члена экипажа горящего иранского танкера

8 Января 2018 12:04

Судно столкнулось с сухогрузом у восточного побережья Китая. Пламя до сих пор не погашено. На борту танкера находились 32 человека. После аварии связь с ними была потеряна. А экипаж сухогруза - это 21 человек успешно эвакуирован.