Найдена запись взрыва в бортовом самописце Ту-154, в котором погиб Лех Качиньский

15 Октября 2017 09:03

Польская комиссия нашла запись момента взрыва в бортовом самописце Ту-154, в котором погиб Президент Лех Качиньский. Об этом заявил министр обороны Польши. Сейчас специалисты анализируют запись. Напомним, авиакатастрофа произошла в 2010 году под Смоленском. Тогда погибли 96 человек, включая президента Польши с супругой. Причиной падения самолета назвали ошибку пилотов, а именно, решение экипажа не уходить на запасной аэродром.