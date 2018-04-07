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Нацгвардия США выдвинула первые подразделения военнослужащих к границе с Мексикой
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7 Апреля 2018 15:06

Нацгвардия США выдвинула первые подразделения военнослужащих к границе с Мексикой

Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Меттис. Всего к границе, протяженность которой - почти 3 500 километров, планируется выслать до 4 000 гвардейцев. Ранее соответствующее распоряжение подписал Дональд Трамп. Целью миссии является охрана юго-восточной границы США, а также прекращение потока контрабанды, наркотиков и нелегалов. 

  

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