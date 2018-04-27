НАТО полностью поддерживает политическое разрешение напряженности на Корейском полуострове

27 Апреля 2018 19:03

Историческую встречу приветствовал и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс полностью поддерживает политическое разрешение напряженности на Корейском полуострове.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО:

"Самое важное сегодня - приветствовать сам факт встречи. НАТО полностью поддерживает политическое разрешение напряженности в регионе. Я лично видел, насколько глубока эта напряженность, когда я посещал Южную Корею и демилитаризованную зону. Поэтому я приветствую сегодняшнюю встречу между двумя лидерами, прогресс, который был достигнут, их приверженность к мирному разрешению противоречий".

Встреча состоялась в пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, вступившим на территорию Южной Кореи.

Перешагнув через военную демаркационную линию, он пожал руку южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину. А затем предложил коллеге пройти на территорию соседнего государства, они еще раз перешагнули через пока разделяющий две страны барьер. Затем в Доме мира на южнокорейской части демилитаризованной зоны президенты обсудили вопросы о разоружении и восстановлении экономического сотрудничества между странами. После лидеры посадили сосну, которая символизирует желание глав государств мира и процветания на Корейском полуострове. На этой церемонии Ким Чен Ын объявил, что в отношениях Северной и Южной Кореи наступила "новая весна".

По итогам переговоров была принята совместная декларация о "мире, процветании и объединении Корейского полуострова". Стороны согласились совместно работать над полным ядерным разоружением и сокращением остальных видов вооружений. Также с 1 мая будут прекращены взаимные пропагандистские трансляции на границе. И самое главное решение – будет организован процесс воссоединения разделенных семей. Завершилась историческая встреча совместным ужином. Повышенное внимание уделили северокорейской первой леди Ли Соль Чжу, которая не присутствовала на переговорах и приехала к званому ужину. Ответный визит лидера Южной Кореи запланирован на осень.