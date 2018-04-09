В мире
10 Апреля 2018 09:04
Настоящая весна никак не придет в Испанию
Практически на всей территории страны снегопады, проливные дожди и шквалистый ветер. Из-за ливней и таяния снега уровень воды в реке Эбро повышается ежедневно. А на юго-западе Испании шквалы могут спровоцировать волны высотой до 3 метров.
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