NASA запустило автоматическую станцию для изучения Солнца

NASA запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe для изучения Солнца. Зонд был отправлен с помощью ракеты-носителя "Дельта-4" с космодрома на мысе Канаверал. Он должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров. Это около 4 % расстояния от Солнца до Земли. Процесс сближения с Солнцем продлится чуть более семи лет. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко к его поверхности.