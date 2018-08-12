NASA запустило автоматическую станцию для изучения Солнца

12 Августа 2018

NASA запустило автоматическую станцию Parker Solar Probe для изучения Солнца. Зонд был отправлен с помощью ракеты-носителя "Дельта-4" с космодрома на мысе Канаверал. Он должен приблизиться к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров. Это около 4 % расстояния от Солнца до Земли. Процесс сближения с Солнцем продлится чуть более семи лет. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко к его поверхности.

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