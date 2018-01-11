Главная>>В мире>>НАСА разработало виртуальный тур по центру Млечного Пути
В мире
RSS
НАСА разработало виртуальный тур по центру Млечного Пути
Скачать Поделиться

11 Января 2018 08:05

НАСА разработало виртуальный тур по центру Млечного Пути

В одном из рукавов этой галактики располагается наша Солнечная система. В своем проекте ученые использовали данные, полученные с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра". Эти материалы позволяют пользователю целиком погрузиться в исследование галактики, составляющих ее звезд и сверхмассивной черной дыры. К слову, тур разработан в видеоформате 360 градусов.

  

Другие новости

Ограбление по-французски Абрабаванне па-французску 11.01.2018 07:21 / В мире Ограбление по-французски

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =