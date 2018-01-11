НАСА разработало виртуальный тур по центру Млечного Пути

11 Января 2018 08:05

В одном из рукавов этой галактики располагается наша Солнечная система. В своем проекте ученые использовали данные, полученные с помощью рентгеновской обсерватории "Чандра". Эти материалы позволяют пользователю целиком погрузиться в исследование галактики, составляющих ее звезд и сверхмассивной черной дыры. К слову, тур разработан в видеоформате 360 градусов.