Главная>>В мире>>НАСА показало новое панорамное видео Марса
В мире
RSS
НАСА показало новое панорамное видео Марса
Скачать Поделиться

4 Февраля 2018 15:10

НАСА показало новое панорамное видео Марса

Оно было снято с помощью планетохода Curiosity с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Некогда там находилось гигантское озеро с условиями, пригодными для жизни, считают ученые. Съемка происходила незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе. В то время небо над планетой было очень ясным, поэтому кадры получились очень качественными.

  

Другие новости

Снегопады на Балканах Снегапады на Балканах 04.02.2018 09:03 / В мире Снегопады на Балканах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =