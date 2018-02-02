НАСА показало новое панорамное видео Марса

4 Февраля 2018 15:10

Оно было снято с помощью планетохода Curiosity с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Некогда там находилось гигантское озеро с условиями, пригодными для жизни, считают ученые. Съемка происходила незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе. В то время небо над планетой было очень ясным, поэтому кадры получились очень качественными.