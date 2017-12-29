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НАСА опубликовало лучшие снимки уходящего года, сделанные из космоса
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29 Декабря 2017 12:12

НАСА опубликовало лучшие снимки уходящего года, сделанные из космоса

Уникальные работы удалось получить с помощью телескопов и зондов. За год экипаж МКС делает по несколько тысяч фотографий различных уголков поверхности нашей планеты. Их сортировкой занимаются уже на Земле, в Космическом центре в Хьюстоне. 

  

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