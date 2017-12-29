НАСА опубликовало лучшие снимки уходящего года, сделанные из космоса

29 Декабря 2017 12:12

Уникальные работы удалось получить с помощью телескопов и зондов. За год экипаж МКС делает по несколько тысяч фотографий различных уголков поверхности нашей планеты. Их сортировкой занимаются уже на Земле, в Космическом центре в Хьюстоне.