Нападение в школе Башкортостана

18 Апреля 2018 09:08

Ученик 9 класса пришел на информатику с ножом. Сначала он напал на одну из учениц - порезал ей руку, потом ранил учительницу, после чего поджег класс и попытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал "Мэш", ссылаясь на следствие. Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. От возгорания никто не пострадал. Нападавший и потерпевшие госпитализированы.