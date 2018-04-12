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Наезд на пешеходов в Барселоне
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13 Апреля 2018 07:07

Наезд на пешеходов в Барселоне

Грузовик въехал в толпу людей в центре города. По последним данным, пострадали 8 человек, в том числе водитель. Совершил он это неумышленно -причиной инцидента, по всей вероятности, стал отказ тормозов. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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