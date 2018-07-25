На западе Пакистана прогремел взрыв

Тревожные новости в эти минуты приходят из Пакистана. Возле избирательного участка на западе страны прогремел взрыв. Погибли около 30 человек, десятки ранены. Взрыв совершил террорист-смертник. На входе в здание его остановили сотрудники полиции, после чего боевик активировал взрывное устройство. Прибывшая на место бригада саперов обнаружила на останках террориста неразорвавшуюся гранату. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".