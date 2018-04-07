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На западе Германии эвакуировали более 26 тысяч человек
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8 Апреля 2018 15:05

На западе Германии эвакуировали более 26 тысяч человек

Британский снаряд времен Второй мировой весом почти 2 тонны обнаружили в саду одного из домов на глубине всего 80 сантиметров (детонация может привести к большим разрушениям). В радиусе полутора километра от бомбы эвакуируют две больницы, несколько домов престарелых и университет. Дома покинули жители отдельных районов исторического центра города. Для них организованы временные укрытия.

  

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