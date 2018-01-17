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На южную Италию обрушился ураганный ветер с порывами до 100 километров в час
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18 Января 2018 08:09

На южную Италию обрушился ураганный ветер с порывами до 100 километров в час

В Риме и на Сардинии мэры распорядились закрыть муниципальные парки из-за опасности падающих веток и деревьев. В Риме уже несколько человек пострадали. Один госпитализирован в тяжелом состоянии.
  

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