На юге Таиланда идет спасательная операция после крушения прогулочных судов

6 Июля 2018

ЧП произошло у острова Пхукет. На кадрах видеозаписи видны дрейфующие катера и большая лодка. На ее борту находятся спасенные пассажиры. Два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень. Более 130 человек оказались в воде. Данные о количестве спасенных и пропавших без вести пассажиров разнятся. Многие спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 56 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристами из Китая. Среди них много детей.

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