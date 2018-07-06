На юге Таиланда идет спасательная операция после крушения прогулочных судов

ЧП произошло у острова Пхукет. На кадрах видеозаписи видны дрейфующие катера и большая лодка. На ее борту находятся спасенные пассажиры. Два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень. Более 130 человек оказались в воде. Данные о количестве спасенных и пропавших без вести пассажиров разнятся. Многие спасены, однако, по информации офиса губернатора Пхукета, пока не найдены и считаются пропавшими 56 человек. Известно, что большинство находившихся на борту пассажиров были туристами из Китая. Среди них много детей.