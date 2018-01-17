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На юге Швеции в городе Мальме произошел взрыв у полицейского участка
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18 Января 2018 07:12

На юге Швеции в городе Мальме произошел взрыв у полицейского участка

В этом квартале живут в основном мигранты из мусульманских стран. К счастью, никто не пострадал - повреждено только здание и несколько припаркованных рядом автомобилей. По предварительным данным, это могла быть ручная граната. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в возрасте около 20 лет.

  

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