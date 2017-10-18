На юге Нидерландов открылся первый в мире велосипедный мост, напечатанный на 3D-принтере

18 Октября 2017 08:15

На юге Нидерландов в городе Гемеерт открылся первый в мире велосипедный мост, напечатанный на 3D-принтере. Сооружение длиной 8 метров изготовили в лаборатории Технического университета Эйндховена за три месяца. Уникальный мост из восьми сотен слоев бетона способен выдержать вес сорока грузовиков.