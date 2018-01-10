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На юге Калифорнии продолжается операция по поиску выживших
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10 Января 2018 15:05

На юге Калифорнии продолжается операция по поиску выживших

На юге Калифорнии продолжается операция по поиску тех, кто выжил в момент схода оползней. Спасти удалось более 50 человек, погибли 13, пострадавших более 150. Причиной оползней стали дожди и штормы, которые последовали за многомесячной засухой. Большинство погибших - жители города Монтесито к югу от Санта-Барбары. Тысячи людей покинули разрушенные дома. Многие вынуждены эвакуироваться второй раз за два месяца. Не так давно эти районы попали в зону масштабных природных пожаров. Тогда погибли свыше 40 человек.

  

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