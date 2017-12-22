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25 Декабря 2017 09:10

На юге Филиппин тысячи людей проводят праздник во временных убежищах

В регионе ликвидируют последствия смертоносного тропического шторма. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Официально подтверждена гибель около двух сотен человек. Еще столько же пропали без вести. Стихия стерла с лица земли несколько деревень. Работе спасателей мешают постоянные перебои в энергоснабжении.