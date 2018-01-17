17 Января 2018 07:10

Мощные снегопады обрушились и на Старый Свет. На юге Чехии - на трассе Прага - Брно - произошла массовая авария. Столкнулись сразу 30 машин, пострадали 10 человек. Из-за снежных заносов многие магистрали перекрыты, там работает снегоуборочная техника. По данным чешских медиков, в больницы попали 3 человека. Они получили инфаркт от перенапряжения. Спасти удалось лишь одного.