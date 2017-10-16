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На юг Китая обрушился тайфун "Ханун"
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16 Октября 2017 09:03

На юг Китая обрушился тайфун "Ханун"

На провинцию Гуандун на юге Китая несколько часов назад обрушился тайфун "Ханун". Первым его удар принял город Чжаньцзян. 

  

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