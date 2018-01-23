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На японском горном курорте Кусацу произошло извержение вулкана Сиране
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23 Января 2018 09:05

На японском горном курорте Кусацу произошло извержение вулкана Сиране

На японском горном курорте Кусацу пострадали 15 человек. Здесь произошло извержение вулкана Сиране. Очевидцы говорят, что это было похоже на бомбардировку раскаленными камнями. Они попали в гондолу канатной дороги и один из павильонов. Извержение также вызвало снежный оползень.

  

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