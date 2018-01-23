На японском горном курорте Кусацу произошло извержение вулкана Сиране

23 Января 2018 09:05

На японском горном курорте Кусацу пострадали 15 человек. Здесь произошло извержение вулкана Сиране. Очевидцы говорят, что это было похоже на бомбардировку раскаленными камнями. Они попали в гондолу канатной дороги и один из павильонов. Извержение также вызвало снежный оползень.