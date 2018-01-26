На Великобританию обрушился шторм "Джорджина"

26 Января 2018 13:03

На Великобританию в эти минуты обрушился шторм "Джорджина". Сильные дожди и ветер с порывами до 136 километров в час. Сложная ситуация в округе Дамфрис. Паводки превышают высоту четыре с половиной метра. Дороги закрыты, движение поездов остановлено. Сельхозугодия тоже под водой.