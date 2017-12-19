18 Декабря 2017 09:03

На улицы Барселоны накануне вышли тысячи человек, чтобы отметить 2 месяца с момента заключения под стражу лидеров главных каталонских общественных организаций, которые выступают за независимость автономии. В четверг в Испании пройдут региональные выборы. Правящая Народная партия, по последним опросам, крайне непопулярна. Несмотря на личное участие в гонке премьер-министра Мариано Рахоя, консерваторы могут оказаться в меньшинстве. А у правоцентристов - все шансы.