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На улицы Барселоны накануне вышли тысячи человек
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18 Декабря 2017 09:03

На улицы Барселоны накануне вышли тысячи человек

На улицы Барселоны накануне вышли тысячи человек, чтобы отметить 2 месяца с момента заключения под стражу лидеров главных каталонских общественных организаций, которые выступают за независимость автономии. В четверг в Испании пройдут региональные выборы. Правящая Народная партия, по последним опросам, крайне непопулярна. Несмотря на личное участие в гонке премьер-министра Мариано Рахоя, консерваторы могут оказаться в меньшинстве. А у правоцентристов - все шансы. 

  

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