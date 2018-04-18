На центральную часть США обрушился мощный циклoн

19 Апреля 2018 08:08

В регионе идет снег. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает нескольких десятков сантиметров.

Местные власти призывают население быть предельно осторожными: на трассах гололед. Между тем, жители региона охотно делятся в сети кадрами апрельского снегопада.

Это видео пришло из штата Айова. Самка белоголового орлана по весне обзавелась потомством. Теперь трое птенцов и их мать борются за жизнь в непростых погодных условиях.