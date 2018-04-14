15 Апреля 2018 15:07

На США обрушилась непогода снегопады, дожди и ураганный ветер. Погибли 3 человека. В Арканзасе с корнями вырваны деревья, оборваны линии электропередачи. По прогнозам синоптиков, в штатах Миннесота, Висконсин и Мичиган непогода сохранится до завтра, а после сдвинется в сторону Нью-Йорка.

В Торонто похожая ситуация - из-за ледяных дождей и тумана сотни аварий на дорогах. Отменено более 400 авиарейсов.