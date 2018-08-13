На северо-западе Китая десятки жителей провинции Шэньси стали заложниками ливней и наводнения

13 Августа 2018

На северо-западе Китая десятки жителей провинции Шэньси стали заложниками ливней и наводнения, в результате которого на автодороге у города Йанан образовалась гигантская выбоина. В дорожную яму глубиной 30 метров едва не провалилась машина. На видео очевидцы сняли, как сразу несколько десятков прохожих пытаются спасти автомобиль. К счастью, у них получилось. Дорога закрыта на время ремонтных работ.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =