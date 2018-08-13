На северо-западе Китая десятки жителей провинции Шэньси стали заложниками ливней и наводнения, в результате которого на автодороге у города Йанан образовалась гигантская выбоина. В дорожную яму глубиной 30 метров едва не провалилась машина. На видео очевидцы сняли, как сразу несколько десятков прохожих пытаются спасти автомобиль. К счастью, у них получилось. Дорога закрыта на время ремонтных работ.