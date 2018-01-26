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На северо-востоке Таиланда горит международный аэропорт
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26 Января 2018 08:03

На северо-востоке Таиланда горит международный аэропорт

В эти минуты приходят тревожные сообщения из Таиланда. На северо-востоке страны горит международный аэропорт Кхон Каен. Пожар вызвало короткое замыкание. Сейчас воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы. Часть пассажиров переправили на автобусах в соседний аэропорт Удонтхани.

  

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