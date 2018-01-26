На северо-востоке Таиланда горит международный аэропорт

26 Января 2018 08:03

В эти минуты приходят тревожные сообщения из Таиланда. На северо-востоке страны горит международный аэропорт Кхон Каен. Пожар вызвало короткое замыкание. Сейчас воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы. Часть пассажиров переправили на автобусах в соседний аэропорт Удонтхани.