На севере Таиланда пытаются освободить из пещеры юных футболистов и тренера

За их судьбой следит весь мир. Президент ФИФА, например, верит, что школьников освободят уже в ближайшее время. Джанни Инфантино даже пригласил ребят на финал чемпионата мира. Однако эксперты называют предстоящую операцию сложной и рискованной. Более того, в пещере начал заканчиваться кислород.

Подробности - у Юрия Козлова.

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали в районе пещерного комплекса на севере Таиланда две недели назад. Найти школьников удалось лишь спустя 10 дней. Все это время они находились в пещере Кхао Луанг. Оказалось, что дети пытались укрыться в ней от непогоды. Но дожди привели к сходу породы. Вход затопило и завалило камнями.

Новости об обнаружении пропавшей группы Таиланд встретил ликованием. Правда, очень скоро стало понятно, эвакуация из пещеры практически невозможна. Между спасателями и школьниками – несколько километров узких и запутанных затопленных тоннелей. Проплыть этот путь на одном кислородном баллоне нельзя. Откачать воду из подземных лабиринтов тоже. В Таиланде сейчас сезон дождей и Кхао Луанг в считанные секунды затапливает снова. Изначально власти сообщали, что школьники проведут под землей несколько месяцев, пока ливни не прекратятся. За это время спасатели расширят проходы и откачают воду. Дайверы - военные и волонтеры из разных стран - даже сумели организовать доставку воды и еды в пещеру и наладить для детей подобие быта. Но на днях стало очевидно - провести под землей много времени школьники не смогут, и дело не в нехватке провианта. Сейчас в пещере, помимо детей, находятся спасатели, врачи, спелеологи. И кислород начинает заканчиваться.

Арпакорн Юконгкау, командующий спецназом ВМФ Таиланда:

"Обстановка в пещере постоянно меняется, и мы не можем ждать, поскольку обстоятельства давят на нас. Раньше мы думали, что мальчики смогут провести в пещере довольно долгое время без угрозы для жизни. Теперь выяснилось, что это не так. У нас очень мало времени".

Сегодня стало известно о гибели одного из волонтеров - бывшего морского пехотинца Самана Гунана. Дайвер доставлял в пещерный комплекс баллоны с кислородом, но на обратном пути потерял сознание. На поверхность Гунана вытащил напарник. Однако спасти жизнь добровольца медики не смогли. В последний путь экс-спецназовца проводили с военными почестями.

Аквалангисты тем временем готовятся протянуть в пещеру дополнительные воздушные шланги. Также со школьниками работают инструкторы. Они пытаются в сжатые сроки обучить детей дайвингу. Эксперты оценивают шансы на успех операции как очень низкие. Но другого выхода нет.

Правит Вонгсуван, заместитель премьер-министра Таиланда:

"Ситуация очень сложная. В настоящий момент мы не можем никого эвакуировать, потому что тоннель очень узкий, и передвигаться по нему опасно. Сейчас мы учим детей плавать и нырять с аквалангом. Мы также заботимся о спасателях, включая зарубежных волонтеров. В том числе, улаживаем формальности, связанные с их пребыванием на территории Таиланда".

Гарри Лонг, спасатель в отставке, Великобритания:

"Эта спасательная операция исключительной сложности. Под водой очень много участков с плохой видимостью и, как правило, наихудшая видимость в самых тесных проходах пещеры. То есть, не исключено, что дайверам придется бороться за собственные жизни. Как с этим справятся дети, я даже не знаю. Конечно, можно использовать взрывчатку, чтобы расширить тоннели, но нужно понимать, что, во-первых, это очень опасно, а во-вторых, после взрыва концентрация ядовитых веществ в пещере повысится, а видимость сократится еще больше".

Как сообщают тайские военные, операция по эвакуации детей из Кхао Луанг может начаться уже в самое ближайшее время. Синоптики предупредили, что на регион снова надвигаются проливные дожди, которые могут полностью затопить пещеру со школьниками.