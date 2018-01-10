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На севере Индии более четырех десятков человек погибли от аномальных холодов
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10 Января 2018 15:07

На севере Индии более четырех десятков человек погибли от аномальных холодов

За последнюю неделю минимальные температуры там колебались в пределах 3-7 градусов тепла, а центральное отопление в большинстве домов отсутствует. Занятия во всех школах отменили. При этом местные метеорологи прогнозируют, что текущие погодные условия сохранятся в Уттар-Прадеше еще два дня.
  

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