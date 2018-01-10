На севере Индии более четырех десятков человек погибли от аномальных холодов

10 Января 2018 15:07

За последнюю неделю минимальные температуры там колебались в пределах 3-7 градусов тепла, а центральное отопление в большинстве домов отсутствует. Занятия во всех школах отменили. При этом местные метеорологи прогнозируют, что текущие погодные условия сохранятся в Уттар-Прадеше еще два дня.