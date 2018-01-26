На президентских выборах в Финляндии победил действующий лидер Саули Ниинисте

29 Января 2018 07:02

Политика поддержали 64,5 % избирателей. Его ближайший конкурент - Пекка Хаависто от "зеленых" набрал всего 12,5 пунктов. Из остальных шести претендентов на высший пост никто не преодолел 7-процентный барьер. Для 69-летнего Ниинисте - это будет второй шестилетний срок на посту президента Финляндии. Инаугурация должна состояться в четверг.