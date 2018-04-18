19 Апреля 2018 07:07

На пост председателя Госсовета Кубы официально выдвинут Мигель Диас-Канель - первый заместитель председателя Государственного совета страны. Он единственный претендент на эту должность. 57-летний Диас-Канель является преемником Рауля Кастро. Его кандидатуру и еще 30 членов Госсовета должны будут одобрить депутаты нового созыва кубинского парламента. Результаты голосования будут известны сегодня.