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На пост председателя Госсовета Кубы официально выдвинут Мигель Диас-Канель
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19 Апреля 2018 07:07

На пост председателя Госсовета Кубы официально выдвинут Мигель Диас-Канель

На пост председателя Госсовета Кубы официально выдвинут Мигель Диас-Канель - первый заместитель председателя Государственного совета страны. Он единственный претендент на эту должность. 57-летний Диас-Канель является преемником Рауля Кастро. Его кандидатуру и еще 30 членов Госсовета должны будут одобрить депутаты нового созыва кубинского парламента. Результаты голосования будут известны сегодня. 

  

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