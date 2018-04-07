На парламентских выборах в Венгрии лидирует правящая коалиция

9 Апреля 2018 07:08

Её глава и премьер-министр Виктор Орбан может сохранить свой пост. После подсчёта почти 70 процентов бюллетеней у его блока - 49 %, второе место заняла крайне правая партия "За лучшую Венгрию" - почти 20 %. Лидеры проигравших партий заявили, что подают в отставку, поскольку рассчитывали исключительно на победу. Явка избирателей превысила 68 %.