На основных КПП украинско-российской границы заработает система биометрического контроля

26 Декабря 2017 07:02

Сегодня на всех основных КПП украинско-российской границы заработает система биометрического контроля. Пока пограничная служба Украины будет использовать мобильные комплексы в тестовом режиме. Но через неделю - с 1 января - контроль введут для всех иностранцев. Согласно указу Петра Порошенко, иностранцы должны будут заранее информировать украинские власти о планах посетить страну.