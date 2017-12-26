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На основных КПП украинско-российской границы заработает система биометрического контроля
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26 Декабря 2017 07:02

На основных КПП украинско-российской границы заработает система биометрического контроля

Сегодня на всех основных КПП украинско-российской границы заработает система биометрического контроля. Пока пограничная служба Украины будет использовать мобильные комплексы в тестовом режиме. Но через неделю - с 1 января - контроль введут для всех иностранцев. Согласно указу Петра Порошенко, иностранцы должны будут заранее информировать украинские власти о планах посетить страну.

  

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