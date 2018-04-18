На очередном заседании Совбеза ООН осудили гуманитарную ситуацию в сирийском городе Ракка

18 Апреля 2018 19:07

Специалисты Организации по запрещению химоружия не могут приступить к работе в сирийской Думе из-за небезопасной ситуации в регионе. СМИ сообщают, что в населенном пункте, где предположительно, была совершена химатака, слышны выстрелы. Экспертная группа прибыла в Сирию накануне. Когда именно миссия сможет приступить к своим обязанностям, решит команда по безопасности ООН, ответственная за организацию визита.

На очередном же заседании Совбеза ООН, созванном по требованию России, осудили гуманитарную ситуацию в другом сирийском городе - Ракка. Постпред России назвал ее катастрофической.

Российский дипломат также подчеркнул, что нанесение военного удара по Сирии отбросило все усилия международных посредников по подготовке к переговорам в Женеве далеко назад.