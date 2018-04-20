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22 Апреля 2018 09:11

На Москву обрушился мощный шторм

По последним данным, стихия унесла две жизни, свыше 20 человек пострадали. Среди погибших 12-летняя девочка, она скончалась в больнице от полученных травм в результате удара мусорным баком, который ветер поднял в воздух. Из-за непогоды были отменены и задержаны десятки авиарейсов. Ураган повредил множество построек. Из-за поваленных деревьев движение по некоторым трассам затруднено. Сегодня в Москве к сильному ветру добавится снег и дождь.