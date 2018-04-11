11 Апреля 2018 17:01

На месте крушения военного самолета в Алжире найден пострадавший. Это охранник сельхозполя, в районе которого произошла катастрофа. Мужчина в больнице, его состояние критическое. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 257 человек. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.