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На месте крушения военного самолета в Алжире найден пострадавший
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11 Апреля 2018 17:01

На месте крушения военного самолета в Алжире найден пострадавший

На месте крушения военного самолета в Алжире найден пострадавший. Это охранник сельхозполя, в районе которого произошла катастрофа. Мужчина в больнице, его состояние критическое. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 257 человек. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

  

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