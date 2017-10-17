17 Октября 2017 07:09

На Мальте погибла журналистка, обвинявшая в коррупции семью премьер-министра страны. Соответствующие документы она нашла в панамском архиве. Машина Дафне Каруаны Галиции взорвалась. Причина пока не установлена. По данным СМИ, примерно две недели назад журналистка сообщила в полицию, что ей поступают угрозы. Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели. Премьер-министр страны назвал случившееся варварским нападением. Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.