В мире
17 Октября 2017 07:09
На Мальте погибла журналистка
На Мальте погибла журналистка, обвинявшая в коррупции семью премьер-министра страны. Соответствующие документы она нашла в панамском архиве. Машина Дафне Каруаны Галиции взорвалась. Причина пока не установлена. По данным СМИ, примерно две недели назад журналистка сообщила в полицию, что ей поступают угрозы. Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели. Премьер-министр страны назвал случившееся варварским нападением. Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.
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